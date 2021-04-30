  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Порту - Фамаликан (30.04.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

Дата публикации: 01-05-2021

Порту - Фамаликан Примейра 30.04.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Порту - Фамаликан, который состоялся 30 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Фамаликан - Порту запись матча 09.01.2021
    Фамаликан - Порту запись матча 09.01.2021
    9 января 2021
    Футбол - Чемпионат Португалии...
  • Спортинг - Фамаликан (11.04.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
    Спортинг - Фамаликан (11.04.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
    11 Апреля 2021
    Футбол - Чемпионат...
  • Совладельцы «Атлетико» приобрели 85% акций лидера чемпионата Португалии
    Совладельцы «Атлетико» приобрели 85% акций лидера чемпионата Португалии
    Скромный футбольный клуб «Фамаликан», который еще в прошлом сезоне выступал во второй по силе лиге Португалии, привлек внимание...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Португалии 2011-2012 / 21 - й тур / Бенфика - Порту
    Смотреть онлайн Чемпионат Португалии 2011-2012 / 21 - й тур / Бенфика - Порту
    Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Португальский...
  • Фамаликан – Порту (03.06.2020) | Чемпионат Португалии 2019/20
    Фамаликан – Порту (03.06.2020) | Чемпионат Португалии 2019/20
    03 июня 2020
    Футбол - ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close