Вердер - РБ Лейпциг (30.04.2021) | Кубок Германии 2020/21 Дата публикации: 01-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Вердер - РБ Лейпциг, который состоялся 30 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/21, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники:Вердер - Бавария Язык комментариев: Профессиональный Немецкий (Двухголосый) Описание: Финальный Матч... Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники:Вердер - Бавария Язык комментариев: Профессиональный Немецкий (Двухголосый) Описание: Финальный Матч...