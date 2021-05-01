Рубин - Динамо Москва (01.05.2021) | Чемпионат России 2020/21
Дата публикации: 01-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Рубин - Динамо Москва, который состоялся 1 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2020/21, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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