Ворскла - Динамо Киев (01.05.2021) | Чемпионат Украины 2020/21 Дата публикации: 01-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ворскла - Динамо Киев, который состоялся 1 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Смотреть онлайн Чемпионат Украины 2011-12 / 12-й тур / Ворскла - Динамо Киев

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: украинский... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: украинский...

Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Украины 2009-10 | 20- тур | Динамо Киев - Ворскла | ТЕТ

Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Динамо Киев - Ворскла Продолжительность: 00:50:39 + 00:51:23 Комментарий: Профессиональный... Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Динамо Киев - Ворскла Продолжительность: 00:50:39 + 00:51:23 Комментарий: Профессиональный...

Смотреть онлайн Чемпионат Украины 2012/13 21 тур: Динамо Киев - Ворскла прямая трансляция

Футбол | Чемпионат Украины | 21-й тур Смотреть онлайн Динамо Киев - Ворскла | Прямая видео трансляция матча Начало 17.03.2013 в 19:30... Футбол | Чемпионат Украины | 21-й тур Смотреть онлайн Динамо Киев - Ворскла | Прямая видео трансляция матча Начало 17.03.2013 в 19:30...

Смотреть онлайн Чемпионат Украины 2011-12 / 27-й тур / Динамо Киев - Ворскла

Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: украинский... Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: украинский...