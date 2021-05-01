  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Кротоне - Интер (01.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

Дата публикации: 01-05-2021

Кротоне - Интер Серия А 01.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Кротоне - Интер, который состоялся 1 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 34-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Интер - Кротоне запись матча 03.01.2021
    Интер - Кротоне запись матча 03.01.2021
    3 января 2021
    Футбол - Чемпионат Италии...
  • Финал Кубка Италии 2019/20 пройдёт на «Сан-Сиро»
    Финал Кубка Италии 2019/20 пройдёт на «Сан-Сиро»
    Финал Кубка Италии в сезоне 2020/2021, вероятно, пройдёт на «Сан-Сиро». Отметим, что обычно финал турнира проходит в Риме на Олимпийском...
  • Кротоне - Сассуоло (14.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
    Кротоне - Сассуоло (14.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
    14 Февраля 2020
    Футбол - Чемпионат Италии...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 7-й тур / Катания - Интер
    Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 7-й тур / Катания - Интер
    Год выпуска: 15.10.11 Вид спорта: Футбол Участники: Катания - Интер Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: Русский (Нобель...
  • Ювентус - Кротоне (22.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
    Ювентус - Кротоне (22.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
    22 Февраля 2020
    Футбол - Чемпионат Италии...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close