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Спортинг - Насьонал (01.05.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

Дата публикации: 02-05-2021

Спортинг - Насьонал Примейра 01.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Спортинг - Насьонал, который состоялся 1 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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