Боруссия Д - Хольштайн (01.05.2021) | Кубок Германии 2020/21 Дата публикации: 01-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Боруссия Д - Хольштайн, который состоялся 1 Мая 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/21, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Рот-Вайсс Эс - Хольштайн (03.03.2021) | Кубок Германии 2020/21

3 Марта 2021

Футбол - Кубок Германии 2020/21... 3 Марта 2021Футбол - Кубок Германии 2020/21...

Хольштайн - Дармштадт (02.02.2021) | Кубок Германии 2020/21

2 Февраля 2021

Футбол - Кубок Германии... 2 Февраля 2021Футбол - Кубок Германии...

Кубок Германии 2012-13 / 1/8 финала / Боруссия Д – Ганновер-96

19 декабря 2012 Футбол - Кубок Германии 2012-13 Комментирует матч Роман Трушечкин... 19 декабря 2012 Футбол - Кубок Германии 2012-13 Комментирует матч Роман Трушечкин...

Боруссия Д - Падерборн (02.02.2021) | Кубок Германии 2020/21

2 Февраля 2021

Футбол - Кубок Германии... 2 Февраля 2021Футбол - Кубок Германии...