Сампдория - Рома (02.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 02-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Сампдория - Рома, который состоялся 2 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 34-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Смотреть онлайн Рома - Сампдория | Чемпионат Италии 2010-11 | 38-й тур
Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 00:53:42+00:50:22 Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский, Эльвин Керимов...
Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 00:53:42+00:50:22 Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский, Эльвин Керимов...
Чемпионат Италии 2012-13 / 24-й тур / Сампдория - Рома
10 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует Станислав Минин...
10 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует Станислав Минин...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2010-11 / 19-й тур / Сампдория - Рома
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Участники: Сампдория - Рома Продолжительность: 01:37:44 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Участники: Сампдория - Рома Продолжительность: 01:37:44 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык...
Сампдория - Рома обзор матча (23.09.2015)
23 сентября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016...
23 сентября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016...
Чемпионат Италии 2012-13 / 4-й тур / Сампдория - Торино
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Арустамян)...
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Арустамян)...