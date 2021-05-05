Днепр-1 - Заря (05.05.2021) | Чемпионат Украины 2020/21 Дата публикации: 05-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Днепр-1 - Заря, который состоялся 5 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Смотреть онлайн Чемпионат Украины 2011-12 / 9-й тур / Заря — Днепр

Год Выпуска: 2011 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Виктор Вацко Язык Комментариев: Украинский (Одноголосый)... Год Выпуска: 2011 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Виктор Вацко Язык Комментариев: Украинский (Одноголосый)...

Смотреть онлайн Заря - Днепр | Чемпионат Украины 2010-11 | 28-й тур

Матч состоялся 07 мая 2011 г. Комментарий: Андрей Малиновский Язык комментариев: украинский... Матч состоялся 07 мая 2011 г. Комментарий: Андрей Малиновский Язык комментариев: украинский...

Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Украины 2009-10 / 18 тур / Днепр - Заря

Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Днепр - Заря Продолжительность: 00:51:36 + 00:52:47 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык... Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Днепр - Заря Продолжительность: 00:51:36 + 00:52:47 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык...

Смотреть онлайн Чемпионат Украины 2011-12 / 24-й тур / Днепр - Заря

Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (двухголосый) Язык комментариев: украинский, Циганык... Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (двухголосый) Язык комментариев: украинский, Циганык...