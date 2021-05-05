  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Днепр-1 - Заря (05.05.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

Дата публикации: 05-05-2021

Днепр-1 - Заря УПЛ 05.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Днепр-1 - Заря, который состоялся 5 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Смотреть онлайн Чемпионат Украины 2011-12 / 9-й тур / Заря — Днепр
    Смотреть онлайн Чемпионат Украины 2011-12 / 9-й тур / Заря — Днепр
    Год Выпуска: 2011 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Виктор Вацко Язык Комментариев: Украинский (Одноголосый)...
  • Смотреть онлайн Заря - Днепр &#124; Чемпионат Украины 2010-11 &#124; 28-й тур
    Смотреть онлайн Заря - Днепр &#124; Чемпионат Украины 2010-11 &#124; 28-й тур
    Матч состоялся 07 мая 2011 г. Комментарий: Андрей Малиновский Язык комментариев: украинский...
  • Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Украины 2009-10 / 18 тур / Днепр - Заря
    Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Украины 2009-10 / 18 тур / Днепр - Заря
    Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Днепр - Заря Продолжительность: 00:51:36 + 00:52:47 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Украины 2011-12 / 24-й тур / Днепр - Заря
    Смотреть онлайн Чемпионат Украины 2011-12 / 24-й тур / Днепр - Заря
    Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (двухголосый) Язык комментариев: украинский, Циганык...
  • Заря - Днепр-1 06.12.2020 обзор матча
    Заря - Днепр-1 06.12.2020 обзор матча
    Футбол |  Чемпионат Украины  2020/21 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close