Александрия - Колос (05.05.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
Дата публикации: 05-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Александрия - Колос, который состоялся 5 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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