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Риу Аве - Спортинг (05.05.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

Дата публикации: 06-05-2021

Риу Аве - Спортинг Примейра 05.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Риу Аве - Спортинг, который состоялся 5 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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