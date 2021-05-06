Минай - Шахтёр (06.05.2021) | Чемпионат Украины 2020/21 Дата публикации: 06-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Минай - Шахтёр, который состоялся 6 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Шахтер - Минай 05.12.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...

Минай - Львов (13.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

13 Февраля 2020

Футбол - Чемпионат Украины... 13 Февраля 2020Футбол - Чемпионат Украины...

Александрия - Минай (20.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

20 Февраля 2020

Футбол - Чемпионат Украины... 20 Февраля 2020Футбол - Чемпионат Украины...

Шахтер - Минай запись матча 05.12.2020

5 Декабря 2020

Футбол - ... 5 Декабря 2020Футбол - ...