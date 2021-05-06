Ингулец - Львов (06.05.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
Дата публикации: 06-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Ингулец - Львов, который состоялся 6 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Ингулец - Рух Львов (18.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
18 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
18 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Львов - Ингулец 05.12.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Рух Львов - Ингулец 08.11.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Ингулец - Рух Львов 18 Апреля обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/2021 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/2021 | Видео...
Рух Львов - Ингулец запись матча 08.11.2020
08 ноября 2020
Футбол - ...
08 ноября 2020
Футбол - ...