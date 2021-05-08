Кадис - Уэска (08.05.2021) | Чемпионат Испании 2020/21
Дата публикации: 08-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Кадис - Уэска, который состоялся 8 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Уэска - Кадис запись матча 20.09.2020
20 сентября 2020
Футбол...
20 сентября 2020
Футбол...
Уэска - Кадис 20.09.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2020/21 | Видео...
Кадис - Уэска 8 Мая обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2020/2021 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2020/2021 | Видео...
Кадис - Атлетик (15.02.2021) | Чемпионат Испании 2020/21
15 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Испании...
15 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Испании...
Барселона - Кадис (21.02.2021) | Чемпионат Испании 2020/21
21 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Испании...
21 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Испании...