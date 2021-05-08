Специя - Наполи (08.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21 Дата публикации: 08-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Специя - Наполи, который состоялся 8 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Наполи - Специя запись матча 28.01.2021

28 января 2021

Футбол - Кубок Италии 2020/21... 28 января 2021Футбол - Кубок Италии 2020/21...

Наполи - Специя запись матча 06.01.2021

6 января 2021

Футбол - Чемпионат Италии... 6 января 2021Футбол - Чемпионат Италии...

Чемпионат Италии 2012-13 / 2-й тур / Наполи - Фиорентина

Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Русский... Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Русский...

Чемпионат Италии 2012-13 / 12-й тур / Дженоа - Наполи

Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментария: Русский (Дагуев)... Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментария: Русский (Дагуев)...