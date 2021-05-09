Мариуполь - Десна (09.05.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
Дата публикации: 09-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Мариуполь - Десна, который состоялся 9 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 26-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Десна - Мариуполь 13.12.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Десна - Мариуполь запись матча 13.12.2020
13 Декабря 2020
Футбол - ...
13 Декабря 2020
Футбол - ...
Десна - Мариуполь обзор матча (29.02.2020)
29 февраля 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 20-й тур...
29 февраля 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 20-й тур...
Десна - Колос (01.05.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
1 Мая 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
1 Мая 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Ворскла - Десна (05.05.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
5 Мая 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
5 Мая 2021
Футбол - Чемпионат Украины...