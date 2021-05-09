Валенсия - Вальядолид (09.05.2021) | Чемпионат Испании 2020/21
Дата публикации: 09-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Валенсия - Вальядолид, который состоялся 9 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Чемпионат Испании 2012-13 / 11-й тур / Вальядолид — Валенсия
Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Кирилл Дементьев Язык Комментария: Русский (Одноголосый)...
Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Кирилл Дементьев Язык Комментария: Русский (Одноголосый)...
Валенсия - Вальядолид обзор матча (10.11.2013)
10 ноября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 13-й тур...
10 ноября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 13-й тур...
Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2012/13 11 тур: Вальядолид – Валенсия прямая трансляция
Футбол | Чемпионат Испании 2012/13 | 11-й тур Смотреть онлайн Вальядолид – Валенсия | Прямая видео трансляция матча Начало 11.11.2012 в 15:00...
Футбол | Чемпионат Испании 2012/13 | 11-й тур Смотреть онлайн Вальядолид – Валенсия | Прямая видео трансляция матча Начало 11.11.2012 в 15:00...
Чемпионат Испании 2012-13 / 14-й тур / Севилья — Вальядолид
03 декабря 2012 Футбол Испанская Примера 2012/13 Комментирует матч Тимур Дагуев...
03 декабря 2012 Футбол Испанская Примера 2012/13 Комментирует матч Тимур Дагуев...
Вальядолид - Валенсия запись матча 10.01.2021
10 января 2021
Футбол - Чемпионат Испании...
10 января 2021
Футбол - Чемпионат Испании...