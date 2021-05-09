Дженоа - Сассуоло (09.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 09-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Дженоа - Сассуоло, который состоялся 9 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Чемпионат Италии 2012-13 / 12-й тур / Дженоа - Наполи
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментария: Русский (Дагуев)...
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментария: Русский (Дагуев)...
Сассуоло - Дженоа запись матча 06.01.2021
6 января 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
6 января 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 10-й тур / Фиорентина – Дженоа
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Арустамян...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Арустамян...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 8-й тур / Ювентус - Дженоа
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Г.Черданцев...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Г.Черданцев...
Смотреть онлайн Дженоа - Чезена | Чемпионат Италии 2010-11 | 38-й тур
Год Выпуска: 2011 Вид Спорта: Футбол Продолжительность: 0:54:01+0:50:28 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: Итальянский...
Год Выпуска: 2011 Вид Спорта: Футбол Продолжительность: 0:54:01+0:50:28 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: Итальянский...