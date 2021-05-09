  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Ювентус - Милан (09.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

Дата публикации: 10-05-2021

Ювентус - Милан Серия А 09.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ювентус - Милан, который состоялся 9 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 25-й тур / Милан - Ювентус
    Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 25-й тур / Милан - Ювентус
    Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (Одноголосый) Язык комментариев: Русский, Георгий Черданцев...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 6-й тур / Ювентус - Милан
    Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 6-й тур / Ювентус - Милан
    Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский...
  • Чемпионат Италии 2012-13 / 14-й тур / Милан - Ювентус
    Чемпионат Италии 2012-13 / 14-й тур / Милан - Ювентус
    Год выпуска: 2012 Вид спорта: футбол Комментарий: профессиональный Язык комментария: русский (Георгий Черданцев, Дмитрий Шнякин)...
  • Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Италии 2009-10 &#124; 38-й тур &#124; Милан - Ювентус
    Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Италии 2009-10 &#124; 38-й тур &#124; Милан - Ювентус
    Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Милан - Ювентус Продолжительность: 00:51:36 + 00:49:35 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)...
  • Смотреть онлайн Кубок Италии 2011-12 / Полуфинал / Ответный матч / Ювентус - Милан
    Смотреть онлайн Кубок Италии 2011-12 / Полуфинал / Ответный матч / Ювентус - Милан
    Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: Русский (Пешнин)...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close