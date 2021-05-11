Спортинг - Боавишта (11.05.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21 Дата публикации: 12-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Спортинг - Боавишта, который состоялся 11 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 32-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Боавишта - Спортинг запись матча 26.01.2021

26 января 2021

Футбол - Чемпионат... 26 января 2021Футбол - Чемпионат...

Порту - Боавишта (13.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

13 Февраля 2020

Футбол - Чемпионат... 13 Февраля 2020Футбол - Чемпионат...

Бенфика - Боавишта (13.03.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

13 Марта 2021

Футбол - Чемпионат Португалии... 13 Марта 2021Футбол - Чемпионат Португалии...

Смотреть футбол онлайн Чемпионат Португалии 2009'10 / 17 тур / Брага - Спортинг

Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Брага - Спортинг Продолжительность: 00:50:33 + 00:50:11 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)... Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Брага - Спортинг Продолжительность: 00:50:33 + 00:50:11 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)...