Интер - Рома (12.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21 Дата публикации: 13-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Интер - Рома, который состоялся 12 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 36-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Чемпионат Италии 2012-13 / 2-й тур / Интер - Рома

Вид спорта: Футбол Дата/Год выпуска: 26.08.2012 Язык комментариев: Русский (Олег Пирожков)... Вид спорта: Футбол Дата/Год выпуска: 26.08.2012 Язык комментариев: Русский (Олег Пирожков)...

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 3-й тур / Интер - Рома

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский...

Смотреть онлайн Кубок Италии 2010-11: Интер - Рома | 1/2 финала | Ответный матч

Год Выпуска: 2011 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Александр Михайлюк Язык Комментариев: Украинский (Одноголосый)... Год Выпуска: 2011 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Александр Михайлюк Язык Комментариев: Украинский (Одноголосый)...

Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Италии 2009-10 / 31-й тур / Рома - Интер

Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Рома - Интер Продолжительность: 00:50:16+00:51:51 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык... Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Рома - Интер Продолжительность: 00:50:16+00:51:51 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык...