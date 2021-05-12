  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Сельта - Хетафе (12.05.2021) | Чемпионат Испании 2020/21

Дата публикации: 12-05-2021

Сельта - Хетафе Ла Лига 12.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Сельта - Хетафе, который состоялся 12 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 36-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Сельта - Хетафе обзор матча (02.10.2015)
    Сельта - Хетафе обзор матча (02.10.2015)
    02 октября 2015 | Чемпионат Испании 2015/2016 ...
  • Чемпионат Испании 2012-13 / 5-й тур / Сельта – Хетафе
    Чемпионат Испании 2012-13 / 5-й тур / Сельта – Хетафе
    Год выпуска: 2012 Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Русский Комментатор: Вася Уткин...
  • Чемпионат Испании 2012-13 / 24-й тур / Хетафе - Сельта
    Чемпионат Испании 2012-13 / 24-й тур / Хетафе - Сельта
    16 февраля 2013 Футбол - Испанская Примера 2012/13 Комментирует матч Роман Нагучев...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2012/13 24 тур: Хетафе - Сельта прямая трансляция
    Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2012/13 24 тур: Хетафе - Сельта прямая трансляция
    Футбол | Чемпионат Испании 2012/13 | 24-й тур Смотреть онлайн Хетафе - Сельта | Прямая видео трансляция матча Начало 16.02.2013 в 19:00...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2012.13 05 тур: Сельта – Хетафе прямая трансляция
    Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2012.13 05 тур: Сельта – Хетафе прямая трансляция
    Футбол | Чемпионат Испании 2012/13 | 05-й тур Смотреть онлайн Сельта – Хетафе | Прямая видео трансляция матча Начало 22.09.2012 в 20:00...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close