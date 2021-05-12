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Монпелье - ПСЖ (12.05.2021) | Кубок Франции 2020/21

Дата публикации: 13-05-2021

Монпелье - ПСЖ Кубок Франции 12.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Монпелье - ПСЖ, который состоялся 12 Мая 2021 года, в рамках турнира: Кубок Франции 2020/21, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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