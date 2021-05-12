Хоккей: Швеция - Россия | Еврохоккейтур | Хоккейные игры Carlson | 12.05.2021
Дата публикации: 13-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча сборных комманд Швеция - Россия, который состоялся 12 мая 2021 года, в рамках турнира: Еврохоккейтур 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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