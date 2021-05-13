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Хоккей: Россия - Финляндия | Еврохоккейтур | Хоккейные игры Carlson | 13.05.2021

Дата публикации: 14-05-2021

Кубок Карьяла

Предлагаем вашему вниманию запись матча сборных комманд Россия - Финляндия, который состоялся 13 мая 2021 года, в рамках турнира: Еврохоккейтур 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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