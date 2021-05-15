Ювентус - Интер (15.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 15-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Ювентус - Интер, который состоялся 15 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 37-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Чемпионат Италии 2012-13 / 11-й тур / Ювентус - Интер
Вид спорта: Футбол Дата/Год выпуска: 03.11.2012 Язык комментариев: Русский (Георгий Черданцев)...
Вид спорта: Футбол Дата/Год выпуска: 03.11.2012 Язык комментариев: Русский (Георгий Черданцев)...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 10-й тур / Интер – Ювентус
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Черданцев...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Черданцев...
Интер - Ювентус (02.02.2021) | Кубок Италии 2020/21
2 Февраля 2021
Футбол - Кубок Италии 2020/21...
2 Февраля 2021
Футбол - Кубок Италии 2020/21...
Ювентус - Интер (09.02.2021) | Кубок Италии 2020/21
9 Февраля 2021
Футбол - Кубок Италии 2020/21...
9 Февраля 2021
Футбол - Кубок Италии 2020/21...
«МЮ», «ПСЖ», «Ювентус» и «Интер» интересуются защитником сборной Италии U-19
Левый защитник «Ромы» и сборной Италии U19 Риккардо Калафьори привлек внимание топ-клубов Европы. Согласно информации Corriere dello...
Левый защитник «Ромы» и сборной Италии U19 Риккардо Калафьори привлек внимание топ-клубов Европы. Согласно информации Corriere dello...