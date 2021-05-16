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Беневенто - Кротоне (16.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

Дата публикации: 16-05-2021

Беневенто - Кротоне Серия А 16.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Беневенто - Кротоне, который состоялся 16 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 37-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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