Беневенто - Кротоне (16.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 16-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Беневенто - Кротоне, который состоялся 16 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 37-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Кротоне - Беневенто запись матча 17.01.2021
17 января 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
17 января 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
В «Беневенто» заявили о желании выкупить Гайча у ЦСКА
Адольфо Гайч, так и не заигравший в РПЛ, может окончательно перебраться в Серию А. О желании выкупить аргентинца заявил один из руководителей...
Адольфо Гайч, так и не заигравший в РПЛ, может окончательно перебраться в Серию А. О желании выкупить аргентинца заявил один из руководителей...
Кротоне - Беневенто 17.01.2021 обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Беневенто - Рома (21.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
21 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Италии...
21 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Италии...
Милан - Беневенто (01.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
1 Мая 2021
Футбол - Чемпионат Италии 2020/21...
1 Мая 2021
Футбол - Чемпионат Италии 2020/21...