Кадис - Эльче (16.05.2021) | Чемпионат Испании 2020/21 Дата публикации: 16-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Кадис - Эльче, который состоялся 16 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 37-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Кадис - Эльче 16 мая прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 16 Мая 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига , 37-й тур Главный судья: Сесар Сото... Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 16 Мая 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига , 37-й тур Главный судья: Сесар Сото...

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