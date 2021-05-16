Бетис - Уэска (16.05.2021) | Чемпионат Испании 2020/21
Дата публикации: 16-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Бетис - Уэска, который состоялся 16 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 37-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Уэска – Бетис обзор матча (05.01.2019)
5 января 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 18-й тур...
5 января 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 18-й тур...
Уэска - Бетис запись матча 11.01.2021
11 января 2021
Футбол - Чемпионат Испании...
11 января 2021
Футбол - Чемпионат Испании...
Уэска – Бетис смотреть онлайн 05.01.2019
Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 18-й тур
Смотреть онлайн прямую видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 18-й тур
Смотреть онлайн прямую видео...
Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2011-12 / 23-й тур / Бетис - Атлетик
Год: 2012 г. Вид: Футбол Участники:Бетис (Севилья) - Атлетик Б (Бильбао) Комментарии: Профессиональный ( одноголосый ) Язык: Русский...
Год: 2012 г. Вид: Футбол Участники:Бетис (Севилья) - Атлетик Б (Бильбао) Комментарии: Профессиональный ( одноголосый ) Язык: Русский...
Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2011-12 / 6-й тур / Хетафе – Бетис
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 1.41,31 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Дудь...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 1.41,31 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Дудь...