Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед (19.05.2021) | Чемпионат Англии 2020/21
Дата публикации: 19-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед, который состоялся 19 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2020/21, 37-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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