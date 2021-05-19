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Аталанта - Ювентус (19.05.2021) | Кубок Италии 2020/21

Дата публикации: 20-05-2021

Аталанта - Ювентус Кубок Италии 19.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Аталанта - Ювентус, который состоялся 19 Мая 2021 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2020/21, Финал. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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