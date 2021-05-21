  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Германия - Италия (21.05.2021) | Чемпионат Мира 2021

Дата публикации: 21-05-2021

Германия - Италия ЧМ-2021 21.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Германия - Италия, который состоялся 21 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Германия - Италия 21 мая прямая трансляция
    Германия - Италия 21 мая прямая трансляция
    Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 21 Мая 2021, Пятница. 16:15 МСК. ЧМ-2021...
  • Германия впервые с 2001 года проиграла в отборе чемпионата мира
    Германия впервые с 2001 года проиграла в отборе чемпионата мира
    Сборная Германии со счетом 1:2 проиграла Северной Македонии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Впервые с 2001 года немцы потерпели...
  • Германия - Италия 21 Мая обзор матча
    Германия - Италия 21 Мая обзор матча
    Хоккей | Чемпионат Мира 2021 | Видео...
  • Норвегия - Германия 22 мая прямая трансляция
    Норвегия - Германия 22 мая прямая трансляция
    Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 22 Мая 2021, Суббота. 12:15 МСК. ЧМ-2021...
  • Бавария - Тигрес (11.02.2021) | Клубный Чемпионат Мира 2020/21
    Бавария - Тигрес (11.02.2021) | Клубный Чемпионат Мира 2020/21
    11 Февраля 2021
    Футбол - Клубный Чемпионат...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close