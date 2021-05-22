  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Суббота 22 мая

21:45  it Кальяри - Дженоа 21:45  it Сампдория - Парма 21:45  it Кротоне - Фиорентина
Воскресенье 23 мая

12:15  ho Норвегия - Италия 12:15  ho Великобритания - Словакия 16:00  f1 Гран-при Монако 16:00  it Интер - Удинезе
16:15  ho Казахстан - Финляндия 16:15  ho Швеция - Беларусь 18:00  en Фулхэм - Ньюкасл 18:00  en Лидс - Вест Бромвич
18:00  en Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 18:00  en Лестер - Тоттенхэм 18:00  en Манчестер Сити - Эвертон 18:00  en Ливерпуль - Кристал Пэлас
18:00  en Астон Вилла - Челси 18:00  en Арсенал - Брайтон 18:00  en Вест Хэм - Саутгемптон 18:00  en Шеффилд - Бёрнли
19:30  es Гранада - Хетафе 20:15  ho Канада - США 20:15  ho Дания - Швейцария 21:45  it Торино - Беневенто
21:45  it Аталанта - Милан 21:45  it Специя - Рома 21:45  it Наполи - Верона 21:45  it Сассуоло - Лацио
21:45  it Болонья - Ювентус 22:00  es Севилья - Алавес 22:00  fr Анже - Лилль 22:00  fr Лион - Ницца
22:00  fr Брест - ПСЖ 22:00  fr Ланс - Монако 22:00  fr Метц - Марсель 22:00  fr Реймс - Бордо
22:00  fr Ренн - Ним 22:00  fr Нант - Монпелье 22:00  fr Страсбург - Лорьян 22:00  fr Сент-Этьен - Дижон
Свернуть список

Вольфсбург - Майнц (22.05.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

Дата публикации: 22-05-2021

Вольфсбург - Майнц Бундеслига 22.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Вольфсбург - Майнц, который состоялся 22 Мая 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 34-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Майнц - Герта (03.05.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    Майнц - Герта (03.05.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    3 Мая 2021
    Футбол - Немецкая Бундеслига...
  • Айнтрахт - Майнц (09.05.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    Айнтрахт - Майнц (09.05.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    9 Мая 2021
    Футбол - Немецкая Бундеслига...
  • Майнц - Боруссия Д (16.05.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    Майнц - Боруссия Д (16.05.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    16 Мая 2021
    Футбол - Немецкая Бундеслига...
  • Шальке - Майнц (05.03.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    Шальке - Майнц (05.03.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    5 Марта 2021
    Футбол - Немецкая Бундеслига...
  • Майнц - Бавария (24.04.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    Майнц - Бавария (24.04.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    24 Апреля 2021
    Футбол - Немецкая Бундеслига...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close