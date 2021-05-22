Кальяри - Дженоа (22.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21 Дата публикации: 23-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Кальяри - Дженоа, который состоялся 22 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 38-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Италии 2009-2010 / 28-й тур / Дженоа - Кальяри

Год выпуска: 2010 Вид спорта: футбол Участники: клубы "Серии А" Продолжительность: 00:50:49 + 00:50:18 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)... Год выпуска: 2010 Вид спорта: футбол Участники: клубы "Серии А" Продолжительность: 00:50:49 + 00:50:18 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)...

Чемпионат Италии 2012-13 / 12-й тур / Дженоа - Наполи

Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментария: Русский (Дагуев)... Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментария: Русский (Дагуев)...

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 10-й тур / Кальяри - Лацио

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Олег Пирожков... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Олег Пирожков...

Дженоа - Кальяри запись матча 24.01.2021

24 января 2021

Футбол - Чемпионат Италии... 24 января 2021Футбол - Чемпионат Италии...