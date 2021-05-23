Сассуоло - Лацио (23.05.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 24-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Сассуоло - Лацио, который состоялся 23 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 38-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Сассуоло - Лацио обзор матча (18.10.2015)
18 октября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016...
18 октября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016...
Лацио - Сассуоло обзор матча (23.02.2014)
23 февраля 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 25-й тур...
23 февраля 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 25-й тур...
Чемпионат Италии 2012-13 / 16-й тур / Болонья — Лацио
10 декабря 2012 Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Нобель Арустамян...
10 декабря 2012 Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Нобель Арустамян...
Лацио - Сассуоло запись матча 24.01.2021
24 января 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
24 января 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2011-12 / 2-й тур / Милан – Лацио
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Участники: Милан – Лацио Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Черданцев...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Участники: Милан – Лацио Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Черданцев...