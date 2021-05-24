  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Германия - Канада (24.05.2021) | Чемпионат Мира 2021

Дата публикации: 25-05-2021

Германия - Канада ЧМ-2021 24.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Германия - Канада, который состоялся 24 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Германия U20 - Канада U20 27.12.2020 прямая трансляция
    Германия U20 - Канада U20 27.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Матч без зрителей 27 декабря 2020, воскресенье. 02:00 МСК. U20 Чемпионат Мира-2021...
  • Канада - США (23.05.2021) | Чемпионат Мира 2021
    Канада - США (23.05.2021) | Чемпионат Мира 2021
    23 Мая 2021
    Футбол - Чемпионат Мира 2021...
  • Канада - Латвия (21.05.2021) | Чемпионат Мира 2021
    Канада - Латвия (21.05.2021) | Чемпионат Мира 2021
    21 Мая 2021
    Футбол - Чемпионат Мира 2021...
  • WJC 13, Молодежный чемпионат мира 2013, Группа B: Германия - Канада
    WJC 13, Молодежный чемпионат мира 2013, Группа B: Германия - Канада
    26 декабря 2012 Хоккей - Молодёжный Чемпионат Мира 2013 Язык комментариев - английский...
  • Германия впервые с 2001 года проиграла в отборе чемпионата мира
    Германия впервые с 2001 года проиграла в отборе чемпионата мира
    Сборная Германии со счетом 1:2 проиграла Северной Македонии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Впервые с 2001 года немцы потерпели...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close