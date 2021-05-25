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США - Казахстан (25.05.2021) | Чемпионат Мира 2021

Дата публикации: 25-05-2021

США - Казахстан ЧМ-2021 25.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча США - Казахстан, который состоялся 25 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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