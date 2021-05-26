Канада - Норвегия (26.05.2021) | Чемпионат Мира 2021 Дата публикации: 27-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Канада - Норвегия, который состоялся 26 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Смотреть онлайн Норвегия - Канада | Чемпионат мира 2011 | Группа F | 2-й тур

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Хоккей с шайбой Участники: Норвегия - Канада Комментарий: Профессиональный (многоголосый) Язык комментариев: Григорий... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Хоккей с шайбой Участники: Норвегия - Канада Комментарий: Профессиональный (многоголосый) Язык комментариев: Григорий...

Канада - Норвегия 26 мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 26 Мая 2021, Среда. 20:15 МСК. ЧМ-2021... Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 26 Мая 2021, Среда. 20:15 МСК. ЧМ-2021...

Смотреть хоккей онлайн.Чемпионат Мира 2010, Группа F: Канада - Норвегия [14.05.2010]

Год выпуска: 2010 Вид спорта: Хоккей Участники: Канада - Норвегия Комментарий: Профессиональный (двухголосый) Язык комментариев: Александр Кузмак и... Год выпуска: 2010 Вид спорта: Хоккей Участники: Канада - Норвегия Комментарий: Профессиональный (двухголосый) Язык комментариев: Александр Кузмак и...

Канада - США (23.05.2021) | Чемпионат Мира 2021

23 Мая 2021

Футбол - Чемпионат Мира 2021... 23 Мая 2021Футбол - Чемпионат Мира 2021...