Финляндия - Италия (27.05.2021) | Чемпионат Мира 2021
Дата публикации: 28-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Финляндия - Италия, который состоялся 27 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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