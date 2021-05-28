Казахстан - Канада (28.05.2021) | Чемпионат Мира 2021
Дата публикации: 28-05-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Казахстан - Канада, который состоялся 28 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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