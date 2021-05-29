Швеция - Финляндия (29.05.2021) | Товарищеский матч 2021 Дата публикации: 29-05-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Швеция - Финляндия, который состоялся 29 Мая 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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