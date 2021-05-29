  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Швеция - Финляндия (29.05.2021) | Товарищеский матч 2021

Дата публикации: 29-05-2021

Швеция - Финляндия ТМ-2021 29.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Швеция - Финляндия, который состоялся 29 Мая 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Швеция - Финляндия 29 мая прямая трансляция
    Швеция - Финляндия 29 мая прямая трансляция
    Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329 29 Мая 2021, Суббота. 19:00 МСК. Товарищеский матч 2021...
  • Товарищеский матч 2012 / Швеция - Англия
    Товарищеский матч 2012 / Швеция - Англия
    Год выпуска: 2012 Вид спорта: футбол Комментарий: профессиональный Язык комментария: английский...
  • Смотреть онлайн Товарищеский матч 2011 / Англия - Швеция
    Смотреть онлайн Товарищеский матч 2011 / Англия - Швеция
    Год выпуска: 2011 Комментарий: Профессиональный (одноголосный) Язык комментариев: Русский Комментатор: Владислав Батурин...
  • Беларусь - Гондураc (24.03.2021) | Товарищеский матч 2020/2021
    Беларусь - Гондураc (24.03.2021) | Товарищеский матч 2020/2021
    24 Марта 2021
    Футбол - Товарищеский матч...
  • Смотреть онлайн Товарищеский матч 2011 / Латвия - Финляндия
    Смотреть онлайн Товарищеский матч 2011 / Латвия - Финляндия
    Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 00:49:35.159 + 00:47:15.840 Язык Комментария: Латвийский...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close