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Хольштайн - Кёльн (29.05.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/2021

Дата публикации: 29-05-2021

Хольштайн - Кёльн Бундеслига 29.05.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Хольштайн - Кёльн, который состоялся 29 Мая 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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