Дания U21 - Германия U21 (31.05.2021) | Чемпионат Европы 2021
Дата публикации: 01-06-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Дания U21 - Германия U21, который состоялся 31 Мая 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы U21 2021, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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