  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Канада - Финляндия (01.06.2021) | Чемпионат Мира 2021

Дата публикации: 01-06-2021

Канада - Финляндия ЧМ-2021 01.06.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Канада - Финляндия, который состоялся 1 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных шайб, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Хоккей: Чемпионат мира 2012, группа H: Финляндия - Канада
    Хоккей: Чемпионат мира 2012, группа H: Финляндия - Канада
    Дата матча: 11.05.2012 г. Вид спорта: хоккей Участники: Швейцария - Канада Комментарий: профессиональный Язык комментариев: русский (Александр Ткачёв)...
  • Канада U20 - Финляндия U20 01.01.2020 прямая трансляция
    Канада U20 - Финляндия U20 01.01.2020 прямая трансляция
    Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Матч без зрителей 01 января 2021, пятница. 02:00 МСК. U20 Чемпионат Мира-2021...
  • Финляндия U20 - Швейцария U20 27.12.2020 прямая трансляция
    Финляндия U20 - Швейцария U20 27.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Матч без зрителей 27 декабря 2020, воскресенье. 22:00 МСК. U20 Чемпионат Мира-2021...
  • Казахстан - Финляндия (23.05.2021) | Чемпионат Мира 2021
    Казахстан - Финляндия (23.05.2021) | Чемпионат Мира 2021
    23 Мая 2021
    Футбол - Чемпионат Мира 2021...
  • Канада - Финляндия 1 Июня обзор матча
    Канада - Финляндия 1 Июня обзор матча
    Хоккей | Чемпионат Мира 2021 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close