Польша - Россия (01.06.2021) | Товарищеский матч 2021
Дата публикации: 02-06-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Польша - Россия, который состоялся 1 Июня 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Польша - Россия 1 июня прямая трансляция
Стадион: Мейски (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771 1 Июня 2021, Вторник. 21:45 МСК. Товарищеский матч 2021...
Стадион: Мейски (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771 1 Июня 2021, Вторник. 21:45 МСК. Товарищеский матч 2021...
Товарищеский матч 2013 / Зенит (Россия) - Гурник (Польша)
31 января 2013 Футбол - Товарищеский матч 2013 Комментирует матч Федор Погорелов и Алексей Игонин...
31 января 2013 Футбол - Товарищеский матч 2013 Комментирует матч Федор Погорелов и Алексей Игонин...
Польша - Россия 1 Июня обзор матча
Футбол | Товарищеский матч 2021 | Видео...
Футбол | Товарищеский матч 2021 | Видео...
Хорватия - Армения (01.06.2021) | Товарищеский матч 2021
1 Июня 2021
Футбол - Товарищеский матч 2021...
1 Июня 2021
Футбол - Товарищеский матч 2021...
Словакия - Болгария (01.06.2021) | Товарищеский матч 2021
1 Июня 2021
Футбол - Товарищеский матч 2021...
1 Июня 2021
Футбол - Товарищеский матч 2021...