Франция - Уэльс (02.06.2021) | Товарищеский матч 2021
Дата публикации: 03-06-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Франция - Уэльс, который состоялся 2 Июня 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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