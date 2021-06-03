Украина - Северная Ирландия (03.06.2021) | Товарищеский матч 2021 Дата публикации: 03-06-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Украина - Северная Ирландия, который состоялся 3 Июня 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Товарищеский Матч 2012 / U21 / Англия - Северная Ирландия

Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Александр Гришин Язык Комментария: Русский (Одноголосый)... Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Александр Гришин Язык Комментария: Русский (Одноголосый)...

Андорра - Ирландия (03.06.2021) | Товарищеский матч 2021

3 Июня 2021

Хоккей - Товарищеский матч 2021... 3 Июня 2021Хоккей - Товарищеский матч 2021...

Северная Македония - Словения (01.06.2021) | Товарищеский матч 2021

1 Июня 2021

Футбол - Товарищеский матч 2021... 1 Июня 2021Футбол - Товарищеский матч 2021...

Товарищеский матч 2012 / Голландия – Северная Ирландия

Вид спорта: Футбол Участники: Голландия – Северная Ирландия Дата/Год выпуска: 02.06.2012 Комментарий: Александр Ткачев Язык комментариев: Русский... Вид спорта: Футбол Участники: Голландия – Северная Ирландия Дата/Год выпуска: 02.06.2012 Комментарий: Александр Ткачев Язык комментариев: Русский...