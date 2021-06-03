Испания - Португалия (03.06.2021) | Чемпионат Европы U21 2021
Дата публикации: 03-06-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Испания - Португалия, который состоялся 3 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионата Европы U21 2021, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Испания U21 - Португалия U21 3 июня прямая трансляция
Стадион: Людски врт (Марибор, Словения), вместимость: 12994 3 Июня 2021, Четверг. 19:00 МСК. Чемпионат Европы U21 2021, 1/2 Финала...
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