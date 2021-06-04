Аргентина - Чили (04.06.2021) | Чемпионат Мира 2022 Дата публикации: 04-06-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Аргентина - Чили, который состоялся 4 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионата Мира 2022, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Аргентина - Чили 4 Июня обзор матча

Футбол | Чемпионат Мира 2022 | Видео... Футбол | Чемпионат Мира 2022 | Видео...