Перу - Колумбия (04.06.2021) | Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022 Дата публикации: 04-06-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Перу - Колумбия, который состоялся 4 Июня 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Стадион: Насьональ (Лима, Перу), вместимость: 50000 4 Июня 2021, Пятница. 05:00 МСК. Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 7-й тур Главный судья:... Стадион: Насьональ (Лима, Перу), вместимость: 50000 4 Июня 2021, Пятница. 05:00 МСК. Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 7-й тур Главный судья:...

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